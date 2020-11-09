Черчесов признался, что не разговаривал с Дзюбой лично по поводу своего решения

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал своё решение не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.

«Во-первых, вчера мы сказали, что в жизни бывает всякое. Постарались максимально отодвинуть команду от этой ситуации. И самому Артёму нужно время, чтобы прийти в себя, побыть в семье. Поэтому решили, что на ноябрьском сборе его не будет. Я с Дзюбой не разговаривал, но члены тренерского штаба национальной команды связывались с ним», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды.

При этом он подчеркнул, что игрок изначально знал о его решении.

«Если такая ситуация произошла, её нужно закрыть максимально комфортно для всех сторон. Сборной же нужно готовиться к матчам, а Дзюба, как капитан команды, прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимаем. Он же спокойно будет готовиться. Развитие событий подскажет наши дальнейшие действия», — добавил Черчесов.

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу после того, как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Валерий Газзаев поддержал решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России.