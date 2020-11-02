Черчесов рассказал о восстановлении Головина от травмы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника национальной команды и французского «Монако» Александра Головина.

«Мы на связи, он начал тренироваться, но опять почувствовал дискомфорт. Мы неделю назад понимали, что на этот сбор он не попадёт, так как он только сейчас приступил к беговой работе. К сожалению, травма затянулась», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

24-летний Головин получил травму в конце августа в матче второго тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0).

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее сообщалось, что в сборной России не рассматривали вызов голкипера Александра Максименко в команду.