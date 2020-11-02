Черчесов рассказал о восстановлении Головина от травмы

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника национальной команды и французского «Монако» Александра Головина.
Черчесов рассказал о восстановлении Головина от травмы
  • РИА Новости

«Мы на связи, он начал тренироваться, но опять почувствовал дискомфорт. Мы неделю назад понимали, что на этот сбор он не попадёт, так как он только сейчас приступил к беговой работе. К сожалению, травма затянулась», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

24-летний Головин получил травму в конце августа в матче второго тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0).

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее сообщалось, что в сборной России не рассматривали вызов голкипера Александра Максименко в команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить