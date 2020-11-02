Черчесов рассказал о восстановлении Головина от травмы
- РИА Новости
«Мы на связи, он начал тренироваться, но опять почувствовал дискомфорт. Мы неделю назад понимали, что на этот сбор он не попадёт, так как он только сейчас приступил к беговой работе. К сожалению, травма затянулась», — заявил Черчесов на пресс-конференции.
24-летний Головин получил травму в конце августа в матче второго тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0).
Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.
Ранее сообщалось, что в сборной России не рассматривали вызов голкипера Александра Максименко в команду.