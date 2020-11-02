В сборной России не рассматривали вызов Максименко в команду

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в национальной команде не рассматривали возможный вызов на ноябрьский сбор голкипера московского «Спартака» Александра Максименко.
В сборной России не рассматривали вызов Максименко в команду
  • РИА Новости

Об этом специалист сказал во время пресс-конференции.

Он также отметил, что спокойно и трезво оценивает вызванного в команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Всегда есть хвалебные и критические отзывы. Но мы смотрим аналитически. Он приедет, пообщаемся, посмотрим, какие были просчёты. С другой стороны, подскажем, как их исправлять», — подчеркнул Черчесов.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов в сборную Артёма Дзюбы, Антона Заболотного и Александра Соболева.

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