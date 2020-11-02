Черчесов: Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по стилю разные

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией трёх габаритных форвардов — Артёма Дзюбы, Антона Заболотного и Александра Соболева.
Черчесов: Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по стилю разные
  • РИА Новости

«Они габаритами похожи, но по стилю разные. У нас много опций, несколько вариантов, от этого и отталкиваемся», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Он также высказал мнение о низкой результативности форвардов.

«Да, их надо оценивать по забитым мячам. Но сухие серии бывают у многих. Соболев забил за сборную, он в хорошем настроении приедет. А уже на месте будем подтягивать. С другой стороны, у них ещё будет возможность подтянуться», — добавил специалист.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов ответил, может ли Дзюба пропустить один или несколько ноябрьских матчей сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить