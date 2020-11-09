«Ему нужно время, чтобы прийти в себя»: Черчесов об отзыве Дзюбы из сборной, травмах футболистов и трёх гостевых матчах

Нападающему Артёму Дзюбе нужно время, чтобы прийти в себя. Об этом в понедельник заявил Станислав Черчесов, комментируя своё решение отозвать игрока с ноябрьского сбора национальной команды. При этом главный тренер сборной России по футболу отметил, что лично не общался с нападающим по этому поводу. Специалист также признался, что с учётом трёх матчей подряд на выезде его подопечным будет важен каждый час восстановления, призвал молодых футболистов доказывать свою состоятельность и рассказал, кем планирует заменить травмированных игроков.

— В каких условиях проходит ноябрьский сбор? Над чем команда работала в первые два дня?

— Сегодня на поле присутствовали 22 полевых футболиста и три вратаря. Ждём Алексея Миранчука и Дениса Черышева, которые вчера провели поздние матчи за свои команды. Оба присоединятся к нам во второй половине дня. Они здоровы и, думаю, приедут в хорошем настроении, ведь Миранчук забил, а Черышев с «Валенсией» одержал разгромную победу над «Реалом». Понедельник проходит в стандартном режиме. Провели общую тренировку восстановительного характера, так как кто-то играл вчера, а кто-то — в субботу, посетили банный комплекс. Завтра пройдёт более-менее полноценное занятие.

— В воскресенье было объявлено об изменениях в составе сборной России на ближайшие матчи. Как принималось это решение и насколько помог резервный список, который был опубликован неделю назад?

— Уже говорили, что в нормальных условиях резервный список не объявляли бы. Сейчас из-за пандемии коронавируса и травм опубликовали его, чтобы те футболисты, которые не попали в основной, внутренне были готовы к тому, что их могут дозаявить. Жизнь показала, что мы оказались правы, поскольку изменения в первоначальный список вносить пришлось.

— Логистика данного сбора предполагает большое количество разъездов. Какие-то особенности в этом плане имеются?

— Естественно, менеджеры заранее слетали и в Турцию, и в Сербию, и в Молдавию. Посмотрели гостиницы, где мы будем жить и тренироваться, как далеко расположены аэропорты. Нам предстоит сыграть три матча подряд на выезде, поэтому любой час важен для восстановления. Постарались максимально всё отработать, а РФС в данной ситуации пошёл навстречу и учёл наши пожелания.

— В ноябре в сборную влилась большая группа молодых футболистов. Что для них важно на этом этапе?

— Во-первых, они уже вчера работали у меня. Разве что Роман Евгеньев и Даниил Лесовой приехали позже. Сегодня ещё переговорим с ними. Они — молодые футболисты, но уже достойные, раз их вызывают в сборную. На это я сегодня настроил всю команду: чтобы с первой секунды переключились и не просто вливались, а доказывали свою состоятельность. Тот же Андрей Мостовой приезжал на первый сбор посмотреть на нас. Поговорили тогда с ним, и сейчас он прибыл с другим настроем, с желанием показать свои сильные качества и достойно представлять страну.

— Помог ли октябрьский опыт проведения трёх матчей за неделю лучше подготовиться к нынешнему сбору?

— График идентичен, но тогда все три игры мы провели дома. Сейчас нам предстоит отправиться в гости. Понятно, что тренерский и медицинский штаб определённую работу проводят. Вызов в сборную на этот раз получили 24 полевых футболиста, а не 22, как обычно. Мы анализируем ситуацию и надеемся, что октябрьский сбор пойдёт нам на пользу. Получили определённый опыт, но это касается не только российской команды, но и остальных сборных.

— На предыдущем сборе не было нескольких основных игроков. Сейчас у сборной тоже есть потери. Есть мысли, как их компенсировать?

— Мы думаем об этом. С одной стороны, уже привычно, что перед каждым сбором определённое количество футболистов выбывает. С другой, это заставляет принимать решения на ходу. Естественно, последние пару дней думаем, как нам справиться с этими проблемами. А главное, футболист может достойно играть, но находиться не в форме. Поэтому сейчас важно оценить состояние каждого игрока и провести все три матча на том уровне, чтобы одержать победы.

— Накануне вы объявили о том, что Артём Дзюба не приедет в сборную на ближайшие матчи. Вы звонили ему перед тем, как объявить о выводе из национальной команды?

— Во-первых, накануне мы сказали, что в жизни случается всякое. Постарались максимально защитить команду от этой ситуации. И самому Артёму нужно время, чтобы прийти в себя, побыть в семье. Поэтому решили, что на ноябрьском сборе его не будет.

Я с Дзюбой не разговаривал, но члены тренерского штаба национальной команды связывались с ним. Он изначально знал о моём вердикте. Если такая ситуация произошла, её надо закрыть максимально комфортно для всех сторон. Сборной нужно готовиться к матчам, а Дзюба как капитан команды прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимаем. Развитие событий подскажет наши дальнейшие действия.