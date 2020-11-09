Черчесов уверен, что Черышев и Алексей Миранчук приедут в сборную России в хорошем настроении

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к ноябрьским матчам.
Черчесов уверен, что Черышев и Алексей Миранчук приедут в сборную России в хорошем настроении
  • Reuters

«Сегодня на поле присутствовали 22 полевых футболиста и три вратаря. Ждём Алексея Миранчука и Дениса Черышева, которые вчера провели матчи за свои команды. У них были поздние игры, поэтому и Денис, и Алексей присоединятся к нам после обеда. Они здоровы и, думаю, приедут в хорошем настроении, ведь Миранчук забил, а Черышев с «Валенсией» одержал разгромную победу над «Реалом», — в интервью пресс-службе национальной команды.

По его словам, тренировка команды прошла в стандартном режиме.

«Кто-то играл вчера, кто-то — в субботу. Провели общую тренировку восстановительного плана: баня, сауна. Завтра пройдёт более-менее полноценное занятие», — добавил Черчесов.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Валерий Газзаев поддержал решение Черчесова не вызывать Артёма Дзюбу в сборную России.

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