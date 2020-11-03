«В УЕФА нет плана Б на текущий момент»: что известно о возможном переносе Евро-2020 по футболу в Россию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отказаться от идеи проведения чемпионата Европы 2020 года в 12 городах и перенести турнир в Россию. Об этом сообщают французские СМИ. Одной из причин журналисты называют успешную организацию ЧМ-2018. При этом в УЕФА пока не подтвердили информацию об изменении формата проведения Евро-2020.

УЕФА рассматривает вариант с изменением формата чемпионата Европы 2020 года. Изначально матчи турнира должны были пройти на 12 стадионах в 11 государствах (Лондон и Глазго хотя и представляют Англию и Шотландию, но входят в состав Великобритании), но пандемия коронавирусной инфекции может перечеркнуть эти планы. По данным французской газеты Le Parisien, союз думает о сокращении числа стран — хозяек соревнований, а главным кандидатом на роль организатора считается Россия.

По сведениям СМИ, подобное доверие к России обусловлено рядом факторов. Во-первых, два года назад страна уже имела опыт проведения крупного международного турнира — чемпионата мира.

Организация первенства заслужила лестные отзывы футбольных чиновников, а президент ФИФА Джанни Инфантино даже назвал мундиаль 2018 года лучшим в истории. При этом инфраструктура ЧМ до сих пор находится в отличном состоянии, а стадионы регулярно используются и обслуживаются.

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Во-вторых, ещё до переноса Евро на 2021 год Россия была готова оказать поддержку УЕФА и выражала готовность взять на себя проведение нескольких дополнительных матчей. Об этом в марте заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Во временных рамках наших матчей мы вполне могли бы расширить программу турнира и предложить свои возможности, если к нам обратятся с таким предложением. Россия готова к любому развитию ситуации, планы у нас есть, будем ориентироваться на развитие событий. Координационный совет констатирует почти полную готовность к проведению Евро, никаких сомнений нет, что Россия готова к проведению масштабного мероприятия», — заявлял Чернышенко.

Но уже спустя несколько суток после заседания координационного совета по подготовке и проведению российской части турнира УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Это позволило не только завершить национальные первенства и еврокубки в сезоне-2019/2020, но и оставить шансы на сохранение прежнего формата Евро-2020. Тем не менее, как считают французские журналисты, с каждым днём в союзе понимают, что в нынешних условиях это вряд ли возможно.

Однако причиной тому может стать не только угроза коронавирусной инфекции, но и вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. По данным Le Parisien, УЕФА пристально следит за развитием ситуации и рассматривает возможность лишения Азербайджана, указанного в списке принимающих сторон, права на проведение игр первенства. По первоначальным планам, на олимпийском стадионе в Баку должны были пройти четыре матча Евро-2020 — три в рамках группового этапа, а также один из четвертьфиналов.

Тем не менее в УЕФА не подтвердили информации ни о лишении Азербайджана статуса хозяина соревнований, ни о переносе турнира в Россию. Как сообщили в пресс-службе союза, в УЕФА намерены придерживаться изначального плана и организовать турнир в 12 городах, хотя и не исключают возможных изменений.

«Сейчас УЕФА планирует провести Евро-2020 именно в том формате, что планировался изначально. У нас нет плана Б на текущий момент. Мы внимательно следим за ситуацией и ждём. Однако, несмотря на это, мы не исключаем варианта, при котором Евро-2020 может пройти не в 12 странах, а в 11. Или в восьми, или в пяти, или даже в одной. Об этом ранее уже говорил президент Чеферин», — цитирует заявление УЕФА сайт Metaratings.

Не подтвердили эти данные и в России. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что впервые слышит о подобных перспективах.

«Рассматривается ли возможность, что игры чемпионата Европы пройдут только в России? Нет, я ничего по этому поводу не знаю. Мне даже трудно понять, о чём вы говорите. Конечно, в нашей жизни возможно всё, но я не знаю, откуда взялась такая информация», — цитирует Сорокина Sport24.

В схожем ключе высказался и почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он признался, что слабо верит в подобное развитие событий.

«Я не верю в это предположение, которое высказала газета. Если предложить такой фантастический сюжет, то мне думается, что Россия сразу не ответит — нет ясности, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Честно говоря, это пустой разговор. Надо ждать официального комментария УЕФА», — заявил Колосков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

При этом, по словам депутата Государственной думы Николая Валуева, разговоры о возможном переносе Евро-2020 в Россию «шли уже давно». Он выразил мнение, что в стране есть все условия для успешной организации мероприятия.

«Мы будем только рады. Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту. Инфраструктура после ЧМ-2018 есть. У нас всё работает и ждёт гостей. Наверное, в период пандемии Европа опасается, что не сможет должную безопасность обеспечить, а Россия сможет. За это надо только порадоваться. Ещё все помнят чемпионат мира в России», — сказал Валуев.

Стоит напомнить, что в середине октября в британских СМИ уже появлялись слухи о возможном сокращении числа организаторов чемпионата Европы, причём в «зоне риска» якобы находились Азербайджан и Россия. Однако генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин опроверг сведения, опубликованные The Sun.

«Нам о таких планах и дискуссиях ничего не известно. Воспринимаем эту информацию как не очень достоверные слухи. Продолжаем подготовку к Евро. Мы в ежедневном контакте с коллегами из УЕФА, недавно провели круглый стол по отдельным аспектам организации Евро. Пока у нас ничто не вызывает беспокойства», — заявлял Сорокин «Чемпионату».