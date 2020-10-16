СМИ: Санкт-Петербург может потерять право проведения матчей Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отобрать у российского Санкт-Петербурга право принимать матчи чемпионата Европы 2020 года в связи с возможным изменением формата турнира.
СМИ: Санкт-Петербург может потерять право проведения матчей Евро-2020
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Об этом сообщает The Sun. По информации источника, из-за пандемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность сокращения списка городов, которые будут принимать матчи Евро-2020. В худшем случае турнир будет проведён в одной стране с использованием четырёх стадионов с целью сократить количество поездок в условиях пандемии. Издание добавляет, что Баку, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, а также российский Санкт-Петербург могут стать первыми городами, которые не будут принимать матчи по решению УЕФА.

Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА сохранил название турнира. Первоначально планировалось, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Баку, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. 

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность проведения части молодёжного Евро 2021 года.

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