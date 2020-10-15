СМИ: Россия рассматривает возможность проведения части молодёжного Евро-2021
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Об этом сообщает РИА Новости.
Групповой этап турнира пройдёт с 24 по 31 марта. А стадия плей-офф запланирована в период с 31 мая по 6 июня. Молодёжная сборная России недавно квалифицировалась на Евро-2021.
Изначально хозяйками турнира являются Венгрия и Словения. Тем не менее из-за распространения коронавируса и сопутствующих проблем Словения отказалась принимать матчи одной из групп в марте. В связи с этим данная часть турнира может быть проведена в третьей стране.
Ранее Николай Писарев предположил, кто из молодых российских футболистов может поехать на Евро-2020.