СМИ: Россия рассматривает возможность проведения части молодёжного Евро-2021

В России рассматривают возможность подачи заявки на проведение части группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Групповой этап турнира пройдёт с 24 по 31 марта. А стадия плей-офф запланирована в период с 31 мая по 6 июня. Молодёжная сборная России недавно квалифицировалась на Евро-2021.

Изначально хозяйками турнира являются Венгрия и Словения. Тем не менее из-за распространения коронавируса и сопутствующих проблем Словения отказалась принимать матчи одной из групп в марте. В связи с этим данная часть турнира может быть проведена в третьей стране.

Ранее Николай Писарев предположил, кто из молодых российских футболистов может поехать на Евро-2020.