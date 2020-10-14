Писарев предположил, кто из молодых российских футболистов может поехать на Евро-2020

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев предположил, кто из молодых российских игроков может поехать на Евро-2020.
Писарев предположил, кто из молодых российских футболистов может поехать на Евро-2020
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Многие готовы. Всё зависит от того, какие позиции в преддверии первенства континента окажутся в сборной проблемными. Здесь можно говорить о Константине Кучаеве и Игоре Дивееве. Но Евро начнётся не скоро, поэтому сказать что-либо сейчас тяжело», — заявил тренер в интервью RT.

Также Писарев высказался о вызове в первую сборную вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Давайте не забывать, что основная задача молодёжной сборной — это даже не участие в крупных международных турнирах, а подготовка кадров для основной национальной команды. Она всегда находится в приоритете», — добавил специалист. 

Ранее Писарев объяснил, с чем связан спад в игре Игнатьева и Сулейманова.  

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