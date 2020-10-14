Писарев: Сулейманову с Игнатьевым нужно решить проблемы психологического характера

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев объяснил, с чем связан спад в игре нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Просто есть футболисты, которые прогрессируют, а есть игроки, остановившиеся в развитии. Ивану с Магомедом-Шапи остаётся пожелать, чтобы они как можно скорее решили проблемы в первую очередь психологического характера. Без сомнения, это очень талантливые ребята. В молодости подобное случается. Где-то им были выданы неправильные авансы. Возможно, нужно сменить обстановку. Игнатьев, например, уже на это решился, но сейчас не играет и в «Рубине», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Писарев высказался о «голевой засухе» Чалова.