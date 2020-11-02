В УЕФА прокомментировали слухи о проведении Евро-2020 в России

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали новость о возможности проведения всех матчей Евро-2020 в России.

«На сегодня план таков, что мы проводим Евро в точности так, как и планировали, но я должен сказать, что мы можем провести Евро в 11 странах, в восьми, в пяти или в одной стране», — приводит слова представителя организации РИА Новости.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.

Во французских СМИ появилась информация, что в связи с пандемией все матчи европейского первенства могут быть проведены в России.

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге, член исполкома УЕФА Алексей Сорокин отреагировал на новость о проведении чемпионата Европы в России.