Валуев высказался о возможном проведении всех матчей Евро-2020 в России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на новость о возможном проведении всех матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 в России.

«Об этом разговоры шли уже давно. Мы будем только рады. Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту. Инфраструктура после ЧМ-2018 есть. У нас всё работает и ждёт гостей», — цитирует Валуева Sport24.

Он предположил, что в Европе опасаются, что не получится обеспечить необходимую безопасность. При этом он считает, что в России смогут это сделать.

«За это надо только порадоваться. Ещё все помнят чемпионат мира в России», — добавил Валуев.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.

Во французских СМИ появилась информация, что в связи с пандемией все матчи европейского первенства могут быть проведены в России.

Ранее в УЕФА прокомментировали слухи о проведении Евро-2020 в России.