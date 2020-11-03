Валуев высказался о возможном проведении всех матчей Евро-2020 в России
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«Об этом разговоры шли уже давно. Мы будем только рады. Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту. Инфраструктура после ЧМ-2018 есть. У нас всё работает и ждёт гостей», — цитирует Валуева Sport24.
Он предположил, что в Европе опасаются, что не получится обеспечить необходимую безопасность. При этом он считает, что в России смогут это сделать.
«За это надо только порадоваться. Ещё все помнят чемпионат мира в России», — добавил Валуев.
Чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.
Во французских СМИ появилась информация, что в связи с пандемией все матчи европейского первенства могут быть проведены в России.
Ранее в УЕФА прокомментировали слухи о проведении Евро-2020 в России.