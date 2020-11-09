Черчесов высказался о приглашении молодых футболистов в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о большой группе молодых игроков на ноябрьском сборе национальной команды.
Черчесов высказался о приглашении молодых футболистов в сборную России
  • РИА Новости

«Во-первых, они уже вчера работали у меня. Разве что Роман Евгеньев и Даниил Лесовой приехали позже. Сегодня ещё переговорим с ними. Они молодые футболисты, но уже достойные, если их вызывают в сборную. На это я сегодня настроил всю команду: чтобы с первой секунды переключились и не просто вливались в команду, а доказывали свою состоятельность», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды.

Он отметил, что Андрей Мостовой также изначально приезжал во взрослую команду, чтобы посмотреть на работу более опытных партнёров.

«Поговорили с ним, и сейчас он прибыл с другим настроем, с желанием показать свои сильные качества и представлять страну», — добавил Черчесов.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов признался, что не разговаривал с Артёмом Дзюбой лично по поводу своего решения о невызове игрока в команду.

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