В сборной России прокомментировали возможное заболевание коронавирусом Шунина

Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров прокомментировал новость о сомнительном тесте на коронавирус, который сдал голкипер московского «Динамо» Антон Шунин.

«Тренерский и медицинский штабы сборной России внимательно следят за состоянием футболистов, вызванных для подготовки к ближайшим матчам. У нас уже имеется опыт октябрьского сбора, когда игроки сдавали сомнительные тесты и были вынуждены покинуть расположение команды. Потому сейчас был сформирован и обнародован резервный список футболистов, которые могут быть довызваны в сборную при необходимости. Если в списке будут изменения, то мы обязательно о них сообщим. Но это будет не раньше воскресенья, когда команда соберётся в Новогорске для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией», — цитирует «Чемпионат» Владимирова.

Ранее сообщалось, что тест вратаря «Динамо» Шунина показал сомнительный результат.