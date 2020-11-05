В сборной России прокомментировали возможное заболевание коронавирусом Шунина
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- РИА Новости
«Тренерский и медицинский штабы сборной России внимательно следят за состоянием футболистов, вызванных для подготовки к ближайшим матчам. У нас уже имеется опыт октябрьского сбора, когда игроки сдавали сомнительные тесты и были вынуждены покинуть расположение команды. Потому сейчас был сформирован и обнародован резервный список футболистов, которые могут быть довызваны в сборную при необходимости. Если в списке будут изменения, то мы обязательно о них сообщим. Но это будет не раньше воскресенья, когда команда соберётся в Новогорске для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией», — цитирует «Чемпионат» Владимирова.
Ранее сообщалось, что тест вратаря «Динамо» Шунина показал сомнительный результат.