Тест вратаря «Динамо» Шунина показал сомнительный результат

Вратарь московского «Динамо» и сборной России по футболу Антон Шунин сдал тест на COVID-19, который показал сомнительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Голкипер был изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без каких-либо симптомов заболевания. В известность о случившемся врачи «Динамо» поставили тренерский и медицинский штаб национальной сборной России.

Шунин был вызван в сборную России для подготовки к матчам пятого и шестого тура Лиги наций УЕФА против Турции и Сербии, а также к товарищеской игре против Молдавии.

Ранее Лесовой признался, что был удивлён вызову в сборную России.