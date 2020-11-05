Тест вратаря «Динамо» Шунина показал сомнительный результат
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба. Голкипер был изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без каких-либо симптомов заболевания. В известность о случившемся врачи «Динамо» поставили тренерский и медицинский штаб национальной сборной России.
Шунин был вызван в сборную России для подготовки к матчам пятого и шестого тура Лиги наций УЕФА против Турции и Сербии, а также к товарищеской игре против Молдавии.
Ранее Лесовой признался, что был удивлён вызову в сборную России.