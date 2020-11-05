Лесовой признался, что был удивлён вызову в сборную России

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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о своей реакции на вызов в сборную России по футболу на ноябрьские матчи.
Лесовой признался, что был удивлён вызову в сборную России
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«Эмоции только положительные. Честно говоря, я удивился. Совсем не ожидал и думал, что поеду в молодёжную сборную. Первые два дня мне вообще не верилось. Вспоминал время, когда я был маленьким мальчиком, когда рос и думал о первом вызове в сборную. Это очень приятно», — цитирует Лесового Sport24.

По его словам, в тот момент, когда он узнал о вызове, он восстанавливался после тренировки. 

«Первым меня поздравил друг. Я спросил, откуда он узнал об этом, и он мне скинул список. Тогда я уже поверил, но сначала показалось, что он поздравляет с вызовом в молодёжку. Я сразу позвонил девушке и маме, чтобы сообщить им эту новость», — добавил Лесовой.

Для Лесового это дебютный вызов во взрослую сборную России. В текущем сезоне он провёл 13 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Антон Заболотный заявил, что мечтал о вызове в сборную России.

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