Лесовой признался, что был удивлён вызову в сборную России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о своей реакции на вызов в сборную России по футболу на ноябрьские матчи.

«Эмоции только положительные. Честно говоря, я удивился. Совсем не ожидал и думал, что поеду в молодёжную сборную. Первые два дня мне вообще не верилось. Вспоминал время, когда я был маленьким мальчиком, когда рос и думал о первом вызове в сборную. Это очень приятно», — цитирует Лесового Sport24.

По его словам, в тот момент, когда он узнал о вызове, он восстанавливался после тренировки.

«Первым меня поздравил друг. Я спросил, откуда он узнал об этом, и он мне скинул список. Тогда я уже поверил, но сначала показалось, что он поздравляет с вызовом в молодёжку. Я сразу позвонил девушке и маме, чтобы сообщить им эту новость», — добавил Лесовой.

Для Лесового это дебютный вызов во взрослую сборную России. В текущем сезоне он провёл 13 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Антон Заболотный заявил, что мечтал о вызове в сборную России.