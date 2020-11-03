Заболотный заявил, что мечтал о вызове в сборную России

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный высказался о своём вызове в сборную России по футболу.

«Конечно, верил, что ещё сыграю за сборную, мечтал. Всё время стремился, работал, для того чтобы попасть в сборную. Лучшие футболисты России приезжают в национальную команду, а попадание в команду лучших — большой успех. Я мечтал, грезил об этом. Очень приятно, что наконец-то моя мечта сбылась», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что не в его компетенции решать по поводу выхода в стартовом составе, но уверен, что работа на тренировках покажет, кто этого достоин.

«Не стоит загадывать, нужно доказывать всё на тренировках, а также на футбольном поле», — сказал Заболотный.

Заболотный в этом сезоне провёл 13 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Последний раз он вызывался в сборную России в ноябре 2018 года.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов Заболотного в сборную России по футболу.