Губерниев отреагировал на вызов Заболотного в сборную России по футболу

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вызов в сборную России по футболу форварда «Сочи» Антона Заболотного.
Губерниев отреагировал на вызов Заболотного в сборную России по футболу
  • РИА Новости

По его словам, ему в целом нравится состав на ноябрьский сбор национальной команды.

«Над Антоном глумились, а сейчас он оказался в сборной? Публичные люди должны быть готовы к различным ударам. В спорте это достаточно часто так бывает, как мы понимаем. Глумиться можно сколько угодно, а человек потом выходит и играет хорошо. Заболотный заслужил место в сборной России», — цитирует Губерниева Sport24.

Заболотный в этом сезоне провёл 13 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Станислав Черчесов назвал причины вызова Заболотного в сборную России.

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