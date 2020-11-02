Черчесов назвал причины вызова Заболотного в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в национальную команду форварда «Сочи» Антона Заболотного.
Черчесов назвал причины вызова Заболотного в сборную России
  • РИА Новости

«В последних турах он играет достаточно качественно и свежо, приносит пользу, забивает, что важно для нападающего. Мы его хорошо знаем, а сейчас он объективно выходит на тот уровень, который ему позволяет быть в сборной», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов заявил, что «Зенит» не просил поберечь Артёма Дзюбу и Юрия Жиркова в сборной.

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