Черчесов назвал причины вызова Заболотного в сборную России
- РИА Новости
«В последних турах он играет достаточно качественно и свежо, приносит пользу, забивает, что важно для нападающего. Мы его хорошо знаем, а сейчас он объективно выходит на тот уровень, который ему позволяет быть в сборной», — заявил Черчесов на пресс-конференции.
Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.
Ранее Черчесов заявил, что «Зенит» не просил поберечь Артёма Дзюбу и Юрия Жиркова в сборной.