Черчесов заявил, что «Зенит» не просил поберечь Дзюбу и Жиркова в сборной

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о вызове в национальную команду нападающего и защитника «Зенита» Артёма Дзюбы и Юрия Жиркова.
Черчесов заявил, что «Зенит» не просил поберечь Дзюбу и Жиркова в сборной
  • РИА Новости

«Просил ли «Зенит» поберечь Дзюбу и Жиркова? Нет», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Он также поделился мнением о разной интенсивности выступлений за клуб и сборную. По словам тренера, игра за национальную команду имеет свои нюансы.

«Мы не может сказать, почему так происходит. Но стоит помнить, что в матче участвуют два соперника, которые и задают комфортный для них темп. Иногда команды друг друга заставляют пробегать те или иные дистанции. Да, у нас есть цифры по Лиге чемпионов, и разница большая. Проблема это или нет? Не знаю, но мы требуем от игроков, чтобы они работали у нас на максимум», — добавил специалист.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

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