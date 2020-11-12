Соболев: сделаю зубы, если Джикия скинет до 85 кг или «Спартак» станет чемпионом

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос своего партнёра по команде Георгия Джикии по поводу того, когда он обратится в стоматологу.

«Когда Георгий скинет до 85, сразу пойду к стоматологу. Честно, пора уже. Но сейчас идёт сезон, а я знаю, что брекеты — это болезненно в первые две-три недели. Ты плохо спишь, это может мешать тренироваться. Поэтому пока на паузе. Было бы важно ходить белозубым и глянцевым — уже сделал бы. Но если выиграем чемпионство, то сделаю, да!» — приводит слова Соболева Sport24.

Соболев также признался, что со всеми хорошо общается в команде, но Джикия сразу его поддержал, как только он появился в клубе.

В этом сезоне Соболев провёл 13 матчей за «Спартак», забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

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