Соболев: сделаю зубы, если Джикия скинет до 85 кг или «Спартак» станет чемпионом

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос своего партнёра по команде Георгия Джикии по поводу того, когда он обратится в стоматологу.
Соболев: сделаю зубы, если Джикия скинет до 85 кг или «Спартак» станет чемпионом
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Когда Георгий скинет до 85, сразу пойду к стоматологу. Честно, пора уже. Но сейчас идёт сезон, а я знаю, что брекеты — это болезненно в первые две-три недели. Ты плохо спишь, это может мешать тренироваться. Поэтому пока на паузе. Было бы важно ходить белозубым и глянцевым — уже сделал бы. Но если выиграем чемпионство, то сделаю, да!» — приводит слова Соболева Sport24.

Соболев также признался, что со всеми хорошо общается в команде, но Джикия сразу его поддержал, как только он появился в клубе.

В этом сезоне Соболев провёл 13 матчей за «Спартак», забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Франко Камоцци выразил уверенность, что «Спартак» подпишет зимой минимум одного футболиста.

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