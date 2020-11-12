Камоцци: уверен, что «Спартак» подпишет зимой минимум одного футболиста

Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«На данный момент я не получал каких-либо запросов от «Спартака» на поиск новых игроков. Но я абсолютно уверен, что хотя бы один футболист будет подписан», — цитирует Камоцци «РБ-Спорт».

По его словам, всё будет зависеть от многих факторов, так как ему неизвестно, какой планируется трансферный бюджет, а также какие позиции хочет усилить клуб.

«Если вы спросите лично моё мнение, мне кажется, что нужен сильный игрок в центр поля, где сейчас не так много вариантов: Умяров, Бакаев, Зобнин, Крал — и всё. Кто-то в подмогу им нужен. Возможно, какая-то определённость может появиться через несколько недель», — добавил Камоцци.

Ранее Камоцци ответил на вопрос об игре Александра Кокорина.