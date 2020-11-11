Советник Федуна об игре Кокорина за «Спартак»: никто не скажет, что он плохой футболист

Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос, почему у форварда команды Александра Кокорина пока не получается выступать так, как от него ожидают.

«Я не нахожусь внутри «Спартака» и не вижу игроков каждый день. Ответ скорее знает Тедеско, он шеф», — цитирует Камоцци «РБ-Спорт».

Он отметил, что у «Спартака» обширная линия нападения, где, помимо Кокорина, такие хорошие игроки, как Александр Соболев, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

«Тут вопрос в том, чего тренер хочет от игроков, какое у него видение атакующей фазы. Однако никто не сможет сказать, что Кокорин — плохой игрок», — добавил Камоцци.

Кокорин перешёл в «Спартак» перед началом сезона на правах свободного агента. В составе красно-белых он на данный момент провёл восемь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее советник Федуна оценил первые матчи Виктора Мозеса за «Спартак».