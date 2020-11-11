Советник Федуна оценил первые матчи Мозеса за «Спартак»

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Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о первых матчах полузащитника команды Виктора Мозеса.
Советник Федуна оценил первые матчи Мозеса за «Спартак»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Виктор прибавляет, и совершенно точно можно говорить, что в следующих матчах он будет смотреться лучше. Конечно, когда он только прибыл в Москву, то не находился в необходимой физической форме. Но затем забил «Краснодару» и с «Уралом» заработал пенальти. Дальше будет только лучше», — цитирует Камоцци «РБ-Спорт».

Он отметил, что Мозес показывает себя во всех чемпионатах, в которых выступает. Кроме того, он подчеркнул, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско очень доволен игроком. 

«И если мы сравним его с другими футболистами, способными выступать на его позиции, то поймём, что он действительно хороший вариант. Зобнин хотел играть в центре поля, и теперь у него появляется такая возможность. Я не понимаю, почему люди плохо отзываются об игре Мозеса, для меня это звучит просто смешно», — добавил Камоцци.

Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа из лондонского «Челси». Он провёл четыре матча в составе красно-белых, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Владислав Радимов объяснил, почему «Спартаку» будет сложно попасть в тройку призёров.

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