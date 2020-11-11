Радимов объяснил, почему «Спартаку» будет сложно попасть в тройку призёров

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему московскому «Спартаку» будет сложно попасть в тройку призёров по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Радимов объяснил, почему «Спартаку» будет сложно попасть в тройку призёров
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«Просто мне кажется, что по уровню игры, по уровню футболистов «Спартаку» будет сложно. Да, усталость у «Зенита» будет, но, думаю, до декабря команда выдержит», — цитирует Радимова РИА Новости.

Он также ответил на вопрос о споре с журналистом Василием Уткиным, который уверен, что «Спартак» всё-таки окажется в тройке.

«Я бы не спорил, если бы не был уверен. Но сам спор — это больше Васина история, он более публичный человек, чем я. Не пугает ли перспектива петь что-то во славу «Спартака»? Да я даже слов ни одной песни не знаю! И пока даже не задумывался об этом», — добавил Радимов.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

Ранее форвард «Спартака» Эсекьель Понсе поделился впечатлениями от работы под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско.

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