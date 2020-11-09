Понсе рассказал о том, какой Тедеско мотиватор

Аргентинский форвард «Спартака» Эсекьель Понсе поделился впечатлениями от работы под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско.

«Тедеско умеет мотивировать, как и другие сотрудники «Спартака». Я просыпаюсь, и мне уже хочется к ним на базу, развиваться и побеждать. Тедеско особенно эмоционален перед матчами, повторяет русское davai, а мне говорит итальянский вариант «Вперёд!» — Andiamo! Мне нравится работать в такой атмосфере — со смехом, улыбками, но на тренировках я больше серьёзный, чем весёлый. Я верю в закон «как тренируешься, так и играешь». Драться на поле за мяч с улыбкой вряд ли получится. Потому после голов я просто очень сильно кричу: «Гол!», внутри меня что-то подпрыгивает и взрывается», — рассказал Понсе «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Понсе провёл 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил шесть мячей.

Ранее Мозес посетовал на потерю очков в матче с «Уралом».