«Динамо» забило пять мячей «Локомотиву» в матче с тремя удалениями

«Динамо» разгромило «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт матча — 5:1 в пользу подопечных Сандро Шварца. В составе «Динамо» отличились Роман Евгеньев, Клинтон Н’Жи, Даниил Лесовой, Даниил Фомин и Константин Рауш. Единственный гол «Локо» провёл Зе Луиш.

В конце первого тайма за две жёлтые карточки в составе «Локомотива» был удалён Слободан Райкович. А на 64-й минуте главный арбитр встречи Игорь Панин удалил голкипера железнодорожников Маринато Гилерме за игру рукой за пределами штрафной площади.

Ещё через 14 минут красную карточку получил защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба принёс «Зениту» победу над «Краснодаром в 14-м туре РПЛ.