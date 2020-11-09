«По сравнению с молодёжкой скорости совершенно иные»: сборная России по футболу провела первые тренировки в Новогорске

Сборная России по футболу провела первые тренировки на базе в Новогорске. В понедельник команда занималась в составе, приближенном к оптимальному. Не вышли на поле лишь легионеры Денис Черышев и Алексей Миранчук, которые провели большую часть дня в пути. Зато наравне с остальными работали лидеры молодёжки. Один из них, защитник «Динамо» Роман Евгеньев, признался, что не сразу поверил в вызов, а хавбек ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как его напутствовал наставник Михаил Галактионов.

«Сначала не поверил, что меня вызвали в сборную»

Ноябрьский сбор национальной команды России стартовал в воскресенье. Причём в первой тренировке приняли участие всего шесть футболистов: Георгий Джикия, Александр Соболев и Роман Зобнин (все — «Спартак»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор») и Антон Заболотный («Сочи»).

Вечером в расположение сборной прибыли и остальные игроки, выступающие в РПЛ. В результате в понедельник на поле вышли уже 25 человек. К этому времени не добрались до Новогорска лишь легионеры Алексей Миранчук и Денис Черышев.

А вот Антон Шунин, Марио Фернандес, Игорь Смольников и Артём Дзюба в ближайших матчах национальной команде не помогут. Вратарь «Динамо» заболел ОРВИ. Защитники ЦСКА и «Краснодара» получили одинаковую травму — повреждение мышцы задней поверхности бедра. Наконец, нападающий «Зенита» был отозван со сбора из-за желания тренерского штаба оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста.

Зато Черчесов пригласил большую группу игроков молодёжки. В ноябре компанию Сафонову составили армейцы Игорь Дивеев, Константин Кучаев и Иван Обляков, а также динамовцы Даниил Лесовой и Роман Евгеньев. Последний признался, что не сразу поверил в вызов.

В Новогорске проходит тренировка сборной России. В ней принимают участие 25 игроков, все занимаются в общей группе.



Приезд Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.#НашиПарни#СборнаяРоссииpic.twitter.com/iqfkXgjTPl — Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2020

«Это произошло по окончании восстановительной тренировки после матча с «Тамбовом». Мне рассказали в раздевалке. Сначала не поверил. Зашёл в интернет почитать новости и увидел, что действительно нахожусь в списке. Эмоции были только положительные. Я очень рад. Не могу сказать, что ждал вызова, но предполагал, что это может произойти», — отметил защитник.

Любопытно, что молодёжная и основная сборные России тренируются на соседних полях УТЦ «Новогорск», а потому футболисты имеют возможность общаться между собой. Однако, по словам Евгеньева, насчёт «повышения» никто из молодёжки над ним не подшучивал.

«Мы хорошо проявили себя в отборочном цикле молодёжного чемпионата Европы — 2021, поэтому на нас, наверное, и обратили внимание. Моя задача — работать и тренироваться, а там посмотрим, что решит тренерский штаб», — добавил Евгеньев, комментируя перспективы своего участия в предстоящих матчах.

В Новогорск защитник прибыл в отличном настроении ещё и потому, что его «Динамо» одержало три победы подряд под руководством нового главного тренера Сандро Шварца. В последнем матче бело-голубые разгромили «Локомотив» со счётом 5:1, а сам Евгеньев, выйдя на поле с капитанской повязкой, забил и отдал голевую передачу.

«На данный момент это действительно мой лучший матч в составе «Динамо». А приход нового тренера всегда является своеобразной встряской. Это новые требования, эмоции. Вдобавок Шварц — первый иностранный специалист в моей карьере. Пока всё нравится. Все понимают, как нужно играть и что от нас требуется», — подчеркнул Евгеньев.

Не было повода для грусти и у Кучаева, ведь ЦСКА в субботу одержал пятую победу подряд в РПЛ и упрочил лидерство в турнирной таблице. Сам полузащитник отметился шестым голом в текущем сезоне чемпионата страны.

«Думаю, дело не только в результатах и лидерстве нашей команды. Больше способствовало то, что мы старались и отдавали все силы. Справедливости ради, некоторые игроки национальной команды не сумели приехать на сбор. Это тоже помогло», — заявил Кучаев.

При этом футболист признался, что пока не испытал никаких особенных впечатлений от приезда в сборную.

«Мы только ночью прибыли на базу и сегодня провели первую тренировку восстановительного характера. В первую очередь отличается уровень игры основных и молодёжных сборных. Это видно невооружённым глазом и относится ко всем национальным командам. Скорости здесь совершенно иные, и играть намного сложнее», — добавил Кучаев.

Также полузащитник ЦСКА рассказал, что главный тренер молодёжки Михаил Галактионов поздравил его с вызовом и попросил быть увереннее.

«Давно не был в сборной и соскучился по этой атмосфере»

Помимо молодых футболистов, вызов в сборную получили и несколько опытных исполнителей, которые относительно давно не приглашались в неё, например полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Последний матч за национальную команду он провёл больше года назад, однако результативная игра уроженца Барнаула в текущем сезоне (семь голов во всех турнирах) способствовала возвращению.

«Очень рад, поскольку давно не был в сборной и соскучился по этой атмосфере. Приехал сюда с хорошим настроением. В Новогорск после чемпионата мира всегда возвращаешься, как домой. Тренеры подскажут, где им нужно будет меня использовать. Главное — помогать команде, а в каком качестве — второстепенно», — признался Ерохин.

При этом воскресный матч «Зенита» с «Краснодаром» полузащитник пропустил из-за травмы, которую получил во встрече с «Лацио» в Лиге чемпионов. По словам футболиста, он пытался принять участие в предыгровой тренировке, но почувствовал дискомфорт.

«С каждым днём ситуация улучшается, а в сборной буду готовиться под наблюдением врачей. Для меня, чем больше матчей, тем лучше, ведь футбол — это игра. Хорошо, когда поддерживаешь игровой тонус», — рассказал Ерохин.

Также он назвал соперников сборной России по группе Лиги наций «хорошими, качественными сборными» и отметил, что в ближайших матчах подопечным Черчесова придётся непросто.

А нападающий «Сочи» Антон Заболотный и вовсе вернулся в национальную команду спустя два года. В последний раз он надевал её футболку ещё в рамках прошлого сезона Лиги наций — в ноябрьском матче со Швецией. Теперь, возможно, форвард вновь сыграет со скандинавами.

«Настроение отличное, очень скучал по сборной. Не вызывался сюда длительный период, и очень счастлив находиться в Новогорске. Вначале получил информацию, что Черчесов сообщил о моём вызове. Но официального списка ещё не было, поэтому не понимал, верить или нет. На следующий день список обнародовали, и я понял, что вызываюсь в сборную. Не скрою, было очень приятно», — приводит слова футболиста официальный сайт РФС.

Заболотный, забивший в текущем сезоне РПЛ три мяча, признался, что в настоящий момент переживает белую полосу и получает удовольствие от футбола. Он добавил, что в сборной постарается максимально выкладываться на поле, какую бы роль ни отвёл ему тренерский штаб.

«Следил за сборной, переживал за ребят. Три игры за десять дней — сложный график. Будем приспосабливаться и работать под руководством нашего тренерского штаба. Тем более все сборные в этом плане находятся в одинаковых условиях. В команде есть глубина состава, это тоже должно нам помочь», — добавил Заболотный.