Евгеньев признался, что сначала не поверил в вызов в сборную России по футболу

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Защитник «Динамо» Роман Евгеньев признался, что сначала не поверил, что его вызвали во взрослую сборную России по футболу на ноябрьские матчи.
Евгеньев признался, что сначала не поверил в вызов в сборную России по футболу
  • РИА Новости

«О вызове узнал по окончании восстановительной тренировки после матча с «Тамбовом». В раздевалке мне и рассказали о вызове. Сначала не поверил. Зашёл в интернет почитать новости и увидел, что действительно нахожусь в списке. Эмоции были только положительные. Я очень рад. Не могу сказать, что ждал вызова, но предполагал, что это может произойти», — сказал Евгеньев в интервью пресс-службе национальной команды.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее сообщалось, что в сборную России вызвали Зелимхана Бакаева, Дмитрия Живоглядова и Сослана Джанаева.

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