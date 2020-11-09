Евгеньев признался, что сначала не поверил в вызов в сборную России по футболу

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев признался, что сначала не поверил, что его вызвали во взрослую сборную России по футболу на ноябрьские матчи.

«О вызове узнал по окончании восстановительной тренировки после матча с «Тамбовом». В раздевалке мне и рассказали о вызове. Сначала не поверил. Зашёл в интернет почитать новости и увидел, что действительно нахожусь в списке. Эмоции были только положительные. Я очень рад. Не могу сказать, что ждал вызова, но предполагал, что это может произойти», — сказал Евгеньев в интервью пресс-службе национальной команды.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее сообщалось, что в сборную России вызвали Зелимхана Бакаева, Дмитрия Живоглядова и Сослана Джанаева.