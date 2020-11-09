Черчесов — о резервном списке сборной России: жизнь показала, что мы были правы

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о появлении резервного списка игроков национальной команды.
Черчесов — о резервном списке сборной России: жизнь показала, что мы были правы
  • РИА Новости

«Уже говорили, что в нормальной жизни резервный список не объявляли. Сейчас из-за пандемии коронавируса и травм опубликовали его, чтобы те футболисты, которые не попали в основной, внутренне были готовы к тому, что их могут дозаявить. Жизнь показала, что мы были правы, поскольку изменения в первоначальный список пришлось вносить», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов высказался о приглашении молодых футболистов в сборную России.

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