Кучаев: пока нет особых впечатлений от нахождения в сборной России

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о своих впечатлениях от пребывания в сборной России по футболу.

«Никаких впечатлений толком пока нет. Мы только вчера ночью приехали на базу и сегодня провели первую тренировку восстановительного характера. Чувствуется, что здесь другой уровень подготовки и обстановка в целом. Видно, что это первая команда. В принципе, со стороны было понятно, где молодёжная сборная, а где главная», — сказал Кучаев в интервью пресс-службе национальной команды.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Александр Ерохин заявил, что соскучился по атмосфере сборной России по футболу.