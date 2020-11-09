Кучаев: пока нет особых впечатлений от нахождения в сборной России
- РИА Новости
«Никаких впечатлений толком пока нет. Мы только вчера ночью приехали на базу и сегодня провели первую тренировку восстановительного характера. Чувствуется, что здесь другой уровень подготовки и обстановка в целом. Видно, что это первая команда. В принципе, со стороны было понятно, где молодёжная сборная, а где главная», — сказал Кучаев в интервью пресс-службе национальной команды.
Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.
Ранее Александр Ерохин заявил, что соскучился по атмосфере сборной России по футболу.