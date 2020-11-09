Ерохин заявил, что соскучился по атмосфере сборной России по футболу

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как отреагировал на вызов в сборную России по футболу на ноябрьские матчи.

«Как и большинство ребят после публикации списка национальной команды. Конечно, очень рад, поскольку давно не был в сборной и соскучился по этой атмосфере. Приехал сюда с хорошим настроением. Атмосфера здесь всегда хорошая. В Новогорск после чемпионата мира всегда возвращаешься как домой», — признался Ерохин в интервью пресс-службе национальной команды.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о появлении резервного списка игроков национальной команды.