Фанаты «Локомотива» сформулировали 27 претензий к Мещерякову и Кикнадзе

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Объединение болельщиков «Локомотива» United South выступило с заявлением, в котором были сформулированы претензии к председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову и гендиректору Василию Кикнадзе.
Фанаты «Локомотива» сформулировали 27 претензий к Мещерякову и Кикнадзе
  • РИА Новости

«Многим кажется, что протест болельщиков связан с непродлением контракта Сёмина, а перекрыть его можно просто результатами. Мы заявляли и повторяем: дело не только в необоснованном непродлении контракта тренера, который со всеми своими достижениями последних сезонов продолжал показывать высокие результаты и на момент непродления», — говорится в заявлении.

Болельщики выразили мнение, что во главе клуба находятся непрофессионалы, которые наносят удар и по «Локомотиву», и по РЖД, и по фанатам команды.  

«Мы требуем ухода Мещерякова, Кикнадзе и его команды. У «Локомотива» нет будущего под руководством этих людей», — написано в тексте.

Также болельщики сформулировали 27 претензий, среди которых непродление контракта с Юрием Сёминым, противоречия в характеристике профессиональных качеств Марко Николича, поражение в судебном процессе против бывшего гендиректора клуба Ильи Геркуса, трансферная политика клуба и многое другое.

Ранее актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов призвал Кикнадзе и Николича подать в отставку.

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