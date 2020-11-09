Актёр Баринов призвал Кикнадзе и Николича подать в отставку

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Актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал разгромное поражение команды от столичного «Динамо» (1:5) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги и призвал генерального директора Василия Кикнадзе и главного тренера Марко Николича уйти в отставку.
Актёр Баринов призвал Кикнадзе и Николича подать в отставку
  • РИА Новости

«Я не понимаю, что происходит в клубе, но понимаю почему. До появления Кикнадзе команда была на втором месте, а сейчас — на восьмом. Чтобы понять причину проблем, нужно просто смотреть на табло после игр. Руководство может в очередной раз сказать, что они решили дать шанс молодым. А о том, что с такой игрой можно убить молодых раз и навсегда, никто не подумал. Да и в целом выбор футболистов непонятный. По-хорошему, если Николич и Кикнадзе порядочные люди, то должны выйти и признаться: «Ребята, у нас не получилось, мы идём в отставку». После таких поражений тренеры часто уходят. А здесь впервые «Динамо» с таким счётом обыгрывает «Локомотив», и ничего не происходит. Если у них есть понятие чести, совести и стыда, они должны это сделать. А развалить команду Кикнадзе может и за месяц», — цитирует Баринова Sport24.

Ранее Николич назвал удаление Гилерме ключевым моментом в проигранном матче с «Динамо».

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