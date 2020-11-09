Актёр Баринов призвал Кикнадзе и Николича подать в отставку
- РИА Новости
«Я не понимаю, что происходит в клубе, но понимаю почему. До появления Кикнадзе команда была на втором месте, а сейчас — на восьмом. Чтобы понять причину проблем, нужно просто смотреть на табло после игр. Руководство может в очередной раз сказать, что они решили дать шанс молодым. А о том, что с такой игрой можно убить молодых раз и навсегда, никто не подумал. Да и в целом выбор футболистов непонятный. По-хорошему, если Николич и Кикнадзе порядочные люди, то должны выйти и признаться: «Ребята, у нас не получилось, мы идём в отставку». После таких поражений тренеры часто уходят. А здесь впервые «Динамо» с таким счётом обыгрывает «Локомотив», и ничего не происходит. Если у них есть понятие чести, совести и стыда, они должны это сделать. А развалить команду Кикнадзе может и за месяц», — цитирует Баринова Sport24.
Ранее Николич назвал удаление Гилерме ключевым моментом в проигранном матче с «Динамо».