Николич назвал удаление Гилерме ключевым моментом в проигранном матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от «Динамо» (1:5) в чемпионате России по футболу.

По словам сербского специалиста, его подопечные сделали всё, как было не надо.

«Я никогда публично не критикую своих игроков. Думаю, желание у них есть. Бывают матчи, когда у них нет концентрации. Это уже другое дело. Пропустили на первых минутах, пропустили вдесятером, когда Фёдор Смолов был травмирован. Получили красную карточку, смогли вернуться в игру в конце первого тайма, но заработали второе удаление — и это уже был конец. Очень трудно говорить об игре, когда такое происходит», — приводит слова Николича сайт «Локо».

Наставник также посетовал на трудный график.

«Отсюда проблема с концентрацией и дисциплиной на поле», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко назвал причины лидерства ЦСКА в чемпионате России.