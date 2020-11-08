Гончаренко назвал причины лидерства ЦСКА в чемпионате России

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» в чемпионате России (2:0).

При счёте 1:0 в пользу армейцев полузащитник гостей Роман Ерёменко не реализовал пенальти.

«Имели солидное преимущество и по голевым моментам, и по предголевым, попадали между линиями. Сужение группы атаки часто не происходило в нужный момент. Поэтому больше били с дальней дистанции, чем из штрафной. Моментов много создаём, забиваем, сегодня было достаточно двух голов, но могли больше. За исключением пенальти действовали достаточно качественно», — приводит слова Гончаренко сайт ЦСКА.

Специалист также объяснил, благодаря каким составляющим его команда закрепилась на первом месте в турнирной таблице.

«Команда стала более зрелая, приход новых футболистов сильно мотивировал остальных. Наш тренировочный процесс стал качественнее. Нашли новый баланс между защитой и атакой при новой схеме. Но всё равно есть некоторые моменты, которые надо исправлять, в которых надо прибавлять», — заключил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил причину поражения от ЦСКА.