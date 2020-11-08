Карпин объяснил причину поражения «Ростова» от ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины поражения от ЦСКА в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Не всё работало без травмированных, к которым добавились Козлов, Хаджикадунич, Мамаев. Не говорю уже про Байрамяна и других. Это не оправдание, но адаптация к такому прессингу складывалась сложнее», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Также специалист высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота армейцев. По его словам, VAR в данной ситуации лишь помогла главному судье разобраться в эпизоде.

Ранее ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 14-го тура и сохранил лидерство в РПЛ.