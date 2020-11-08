Карпин объяснил причину поражения «Ростова» от ЦСКА

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины поражения от ЦСКА в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.
Карпин объяснил причину поражения «Ростова» от ЦСКА
  • РИА Новости

«Не всё работало без травмированных, к которым добавились Козлов, Хаджикадунич, Мамаев. Не говорю уже про Байрамяна и других. Это не оправдание, но адаптация к такому прессингу складывалась сложнее», — приводит слова Карпина «Чемпионат»

Также специалист высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота армейцев. По его словам, VAR в данной ситуации лишь помогла главному судье разобраться в эпизоде. 

Ранее ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 14-го тура и сохранил лидерство в РПЛ.

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