Футболист «Ростова» Норманн рассказал о трудностях восстановления от травмы

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Матиас Норманн рассказал о трудностях восстановления после травмы.

«Последние несколько недель у меня был тяжёлый период жизни — никакого футбола и травма. Мой отец всегда говорил мне: никогда не сдавайся и усердно работай! С нетерпением жду возвращения на поле», — написал Норманн в своём Instagram.

В этом сезоне Норманн провёл десять матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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