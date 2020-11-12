Футболист «Ростова» Норманн рассказал о трудностях восстановления от травмы

Короткая ссылка
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Матиас Норманн рассказал о трудностях восстановления после травмы.
Футболист «Ростова» Норманн рассказал о трудностях восстановления от травмы
  • © Пресс-служба ФК «Ростов»

«Последние несколько недель у меня был тяжёлый период жизни — никакого футбола и травма. Мой отец всегда говорил мне: никогда не сдавайся и усердно работай! С нетерпением жду возвращения на поле», — написал Норманн в своём Instagram.

В этом сезоне Норманн провёл десять матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Валерий Карпин объяснил причину поражения «Ростова» от ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить