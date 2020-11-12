Соболев рассказал, что Дзюба проиграл ему в FIFA миллион отжиманий

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Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, что другой форвард национальной команды Артём Дзюба, также выступающий за петербургский «Зенит», проиграл ему в видеоигре FIFA миллион отжиманий.
Соболев рассказал, что Дзюба проиграл ему в FIFA миллион отжиманий
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«Там в итоге было уже миллион отжиманий. Как это получилось: начинали с 20 отжиманий, проиграл — отыгрывай 40, дальше — 80, в итоге до миллиона. Он мне очень много раз подряд проиграл. Причём я-то за «Спартак» играл, а он за Францию. В FIFA же нет «Зенита», — цитирует Соболева Sport24.

По его мнению, Дзюба играет примерно на одном уровне с другими отечественными футболистами, но Соболев считает, что ни у одного игрока из России нет шансов против него в FIFA.

«В Самаре, помню, все тоже грозились: «Я тебя обыграю». А я отвечал: «Шансов нет». Так же было и с Дзюбой», — добавил Соболев.

Ранее Соболев рассказал, когда намерен отправиться к стоматологу.

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