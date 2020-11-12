Повторные тесты Заболотного, Ерохина и Лесового на COVID-19 дали отрицательные результаты

Игроки сборной России по футболу Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой прошли повторное тестирование на коронавирус в лаборатории Федерального медико-биологического агентства.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, анализы игроков оказались отрицательными. На данный момент ведутся переговоры с УЕФА по поводу допуска футболистов к ближайшим матчам.

«Ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител», — говорится в заявлении национальной команды.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее сообщалось, что сдавшие сомнительные тесты на коронавирус Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели на матч с Молдавией.