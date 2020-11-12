Сборные России и Молдавии сыграли вничью в контрольном матче

Сборные России и Молдавии по футболу сыграли вничью в контрольном матче.

Встреча, прошедшая на стадионе «Зимбру» в Кишенёве, завершилась со счётом 0:0.

Подопечные Станислава Черчесова в общей сложности 18 раз попытались поразить ворота гостей — пять ударов пришлись в створ, восемь — мимо ворот, ещё пять были заблокированы.

Молдавская команда четырежды пыталась забить россиянам — два удара были заблокированы, а ещё два пришлись вне створа ворот гостей.

15 ноября сборная России в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Стамбуле сыграет с национальной командой Турции.

Ранее сообщалось, что один из футболистов сборной Сербии заболел коронавирусом перед матчем с Россией.