Сборные России и Молдавии сыграли вничью в контрольном матче

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Сборные России и Молдавии по футболу сыграли вничью в контрольном матче.
Сборные России и Молдавии сыграли вничью в контрольном матче
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Зимбру» в Кишенёве, завершилась со счётом 0:0.

Подопечные Станислава Черчесова в общей сложности 18 раз попытались поразить ворота гостей — пять ударов пришлись в створ, восемь — мимо ворот, ещё пять были заблокированы.

Молдавская команда четырежды пыталась забить россиянам — два удара были заблокированы, а ещё два пришлись вне створа ворот гостей.

15 ноября сборная России в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Стамбуле сыграет с национальной командой Турции.

Ранее сообщалось, что один из футболистов сборной Сербии заболел коронавирусом перед матчем с Россией.

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