Один из футболистов сборной Сербии заболел коронавирусом перед матчем с Россией

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Полузащитник лондонского клуба «Кристал Пэлас» и сборной Сербии по футболу Лука Миливоевич заболел коронавирусной инфекцией.
Один из футболистов сборной Сербии заболел коронавирусом перед матчем с Россией
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, положительным оказался результат очередного тестирования, проведённого в расположении сборной.

Отмечается, что Миливоевич останется в самоизоляции в Сербии в соответствии с действующим законодательством, а также что заболевание у него протекает без симптомов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Сербия — Россия запланирован на 18 ноября в Белграде, на стадионе «Райко Митич».

Ранее сообщалось, что повторные тесты Заболотного, Ерохина и Лесового на COVID-19 дали отрицательные результаты.

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