Один из футболистов сборной Сербии заболел коронавирусом перед матчем с Россией
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, положительным оказался результат очередного тестирования, проведённого в расположении сборной.
Отмечается, что Миливоевич останется в самоизоляции в Сербии в соответствии с действующим законодательством, а также что заболевание у него протекает без симптомов.
Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Сербия — Россия запланирован на 18 ноября в Белграде, на стадионе «Райко Митич».
Ранее сообщалось, что повторные тесты Заболотного, Ерохина и Лесового на COVID-19 дали отрицательные результаты.