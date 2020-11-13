Черчесов раскрыл причины отсутствия Зобнина и Бакаева в заявке на матч с Молдавией

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие в заявке на матч с командой Молдавии Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева.
Черчесов раскрыл причины отсутствия Зобнина и Бакаева в заявке на матч с Молдавией
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«Зобнин завершил работу на предыгровой тренировке в среду уже через пять минут. Почувствовал определённый дискомфорт в мышце. В таких случаях мы не рискуем. Его проверили на МРТ. Там ничего серьёзного, но не хотели рисковать. Что же касается Бакаева, то он сейчас не в должных кондициях. До матчей с Турцией и Сербией постараемся его подтянуть», — пояснил наставник на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Черчесов оценил игру Алексея Миранчука в матче с Молдавией.

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