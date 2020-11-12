Черчесов оценил игру Алексея Миранчука в матче с Молдавией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об игре Алексея Миранчука в матче с Молдавией.

«В первом тайме Алексей был активен. Но он давно не проводил матч целиком. Дали ему поиграть, чтобы он получил практику. Затем увидели, что Миранчук «подсел». К тому же поле было немножко тяжеловатым. Что касается игры вместе с братом, то привилегий ни у кого нет. Кто в лучшем состоянии, тот и выходит на поле. Сегодня мы решили, что один поменяет другого», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Наставник также высказался о нежном футболе в исполнении сборных России и Молдавии.