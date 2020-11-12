Черчесов оценил игру Алексея Миранчука в матче с Молдавией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об игре Алексея Миранчука в матче с Молдавией.
Черчесов оценил игру Алексея Миранчука в матче с Молдавией
  • РИА Новости
  • © РФС

«В первом тайме Алексей был активен. Но он давно не проводил матч целиком. Дали ему поиграть, чтобы он получил практику. Затем увидели, что Миранчук «подсел». К тому же поле было немножко тяжеловатым. Что касается игры вместе с братом, то привилегий ни у кого нет. Кто в лучшем состоянии, тот и выходит на поле. Сегодня мы решили, что один поменяет другого», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Наставник также высказался о нежном футболе в исполнении сборных России и Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить