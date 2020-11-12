Черчесов высказался о нежном футболе в исполнении сборных России и Молдавии

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Станислав Черчесов прокомментировал слова одного из молдавских журналистов, который заявил, что сборные России и Молдавии показали в Кишинёве нежный футбол.
Черчесов высказался о нежном футболе в исполнении сборных России и Молдавии
  • Reuters

«Век живи, век учись: я слышал, что есть искренний футбол, теперь, выходит, будем ещё и нежным его называть. Я смотрю своими глазами. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Понятно, что игра с Турцией будет уже другого накала. С нежного футбола перейдём на другой. Турция — хорошая команда, играет дома. У нас будут определённые изменения. Будем готовиться», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Специалист также оценил перспективу России не попасть во вторую корзину при жеребьёвке отбора к ЧМ-2022.

 

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