Четыре матча без побед: сборная России без Дзюбы не смогла забить в Кишинёве и сыграла вничью

Сборная России по футболу в отсутствие капитана Артёма Дзюбы на выезде сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче. За всю игру подопечные Станислава Черчесова нанесли 18 ударов, но так и не смогли поразить чужие ворота. Таким образом, отечественная дружина не сумела одержать победу в четвёртой встрече подряд.

Эксперименты от Черчесова

Ноябрь, как и октябрь, выдался для сборной России крайне напряжённым. Подопечным Станислава Черчесова вновь предстоит провести три матча за неделю. Ключевые игры с Турцией и Сербией в Лиге наций предваряла выездная товарищеская встреча с Молдавией.

Данная команда, занимающая только 175-е место в рейтинге ФИФА, пересеклась с российской дружиной лишь в четвёртый раз в истории.

Нынешний матч пропускал капитан команды Артём Дзюба. Тем не менее главный тренер хозяев Энгин Фират отметил, что сборная России «находится в лучшей форме за последние 20 лет».

В свою очередь, Станислав Черчесов воспользовался удобной возможностью и с первых минут решил проверить в деле нескольких молодых футболистов. В частности, дебютировал в составе национальной команды Игорь Дивеев. В центре обороны футболист ЦСКА составил пару Георгию Джикии. А 23-летний игрок «Динамо» Даниил Фомин расположился в центре полузащиты. На острие атаки тренерский штаб выпустил не спартаковца Александра Соболева, а армейца Фёдора Чалова. Капитанскую повязку же в отсутствие Дзюбы примерил как раз Джикия.

При этом в заявку на игру не попали Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой. В среду их анализы на коронавирус дали сомнительный результат, однако повторное тестирование не выявило заболевания.

Бессмысленное давление России

Со стартовым свистком судьи российские футболисты ожидаемо забрали мяч под свой контроль на правах фаворита. А уже на восьмой минуте гости создали первый по-настоящему опасный момент. Алексей Миранчук после скидки Чалова из пределов штрафной в касание пробил в дальний угол, но опытный вратарь Станислав Намашко перевёл снаряд на угловой.

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Впоследствии подопечные Черчесова продолжили владеть мячом (59% в первом тайме), однако не часто угрожали владениям голкипера соперника. Хозяева аккуратно оборонялись низким блоком практически всей командой и не позволяли отечественным игрокам приближаться к собственной штрафной.

Россиянам же для того, чтобы преодолеть эшелонированную защиту оппонента, будто не хватало скорости, сил и желания. Как правило, их комбинации проходили в середине поля. Порой гости пытались переводить игру на фланги, особенно на правый, куда в помощь Алексею Ионову и Вячеславу Караваеву смещался Миранчук. Именно от Алексея болельщики ждали последнего паса, но каких-либо запоминающихся действий от него, помимо опасного удара, до перерыва не последовало.

Не слишком активно цеплялся за мяч и Чалов, который, казалось, чувствовал себя не очень комфортно в футболке сборной. Да и партнёры нечасто отдавали ему хорошие передачи. Защитники соперника, напротив, следили за форвардом армейцев максимально внимательно.

При таком ходе встречи заставил говорить о себе Фомин, который нанёс пару ударов с дальней дистанции. После первого мяч ушёл на угловой, а со вторым не без труда справился Намашко. Он же спас команду после выстрела Чалова из угла вратарской на 33-й минуте.

В целом Станислав уже в первом тайме совершил пять сейвов, тогда как Маринато Гилерме — ни одного. Мяч до ворот сборной России практически не доходил, а молдаване нанесли лишь четыре удара (ни одного — в створ) против девяти у оппонента.

Блёклый второй тайм

В перерыве Черчесов произвёл одну замену. Вместо практически незаметного Алексея Ионова на правом фланге полузащиты появился Константин Кучаев, который, как и одноклубник Дивеев, провёл первый матч за сборную. А чуть позже в составе национальной команды дебютировал футболист ЦСКА Иван Обляков.

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Однако на действиях гостей это не сказалось. Подопечные Черчесова продолжали владеть мячом, но по-прежнему делали это на солидном отдалении от чужих ворот. Но если в первом тайме они хотя бы изредка создавали опасные моменты, то во втором практически ничем не отметились. Абсолютно незаметен был и Алексей Миранчук.

На 67-й минуте Черчесов поменял его на брата Антона, а чуть раньше выпустил на поле Александра Соболева вместо Чалова. Последний запомнился лишь одним опасным ударом, а после перерыва попросту выпал из игры.

Нападающий «Спартака» же едва не забил первым касанием. Как раз после передачи Антона Миранчука молодой форвард нанёс опасный удар из полукружия штрафной, но мяч прошёл рядом со штангой. А вскоре неточным дальним выстрелом отметился ещё один вышедший на замену футболист — Андрей Мостовой.

Казалось, с выходом свежих футболистов сборная России попытается вырвать победу, однако концовка отечественной команде не слишком удалась. Молдаване достаточно спокойно сдержали финишный навал подопечных Черчесова, которым ощутимо не хватало скорости. Недоставало им на последних минутах и желания. Ничем особенным не проявили себя и молодые дебютанты Кучаев и Обляков. Константин запомнился лишь одной опасной разрезающей передачей в чужую штрафную.

Таким образом, сборная России, проведя не самый яркий и запоминающийся матч, продлила безвыигрышную серию до четырёх встреч. Мало того, отечественная дружина не сумела поразить ворота соперника во второй игре подряд.