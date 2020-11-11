«Медицинский штаб изучает вопрос»: Черчесов о тестах на COVID-19, вызове Чалова и замене Дзюбы

Медицинский штаб сборной России изучает вопрос относительно участия в матче с Молдавией футболистов, чьи тесты на коронавирус оказались сомнительными. Об этом в ходе пресс-конференции заявил главный тренер Станислав Черчесов. Специалист также рассказал, почему в экстренном порядке был вызван только Фёдор Чалов, оценил игровые кондиции Дениса Черышева и Алексея Миранчука и ответил, кто может заменить Артёма Дзюбу в стартовом составе.

За сутки до контрольного матча с национальной командой Молдавии главный тренер сборной России Станислав Черчесов провёл официальную пресс-конференцию. Главной темой для обсуждения стала ситуация с сомнительными тестами на коронавирус, которые сдали сразу несколько представителей коллектива. Среди них оказались фланговый хавбек «Динамо» Даниил Лесовой, атакующий полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, а также форвард «Сочи» Антон Заболотный, чьё участие в игре оказалось под вопросом.

Отмечается, что сомнительные результаты показали тесты, взятые у футболистов аккредитованной УЕФА лабораторией, в то время как остальные пять оказались отрицательными. Вкупе с тем, что у всех игроков отсутствуют симптомы болезни, их выступление в матче с Молдавией ещё остаётся возможным. Тем не менее в сборной России решили подстраховаться и вызвать ещё одного нападающего. Так, из молодёжной команды в основную был переведён форвард ЦСКА Фёдор Чалов.

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«Во-первых, мы вызвали 24 человека. Опыт прошлого сбора показал, что разная может быть ситуация. Тест сегодня показал, что три футболиста не могут участвовать. Почему один Чалов? Мы не можем довызвать игроков, которые не прошли тест УЕФА. У нас один игрок остался — Соболев. Заболотный и Ерохин, которых мы планировали ставить вперёд, выпали. Довызвали Чалова. С Галактионовым (Михаилом, главным тренером молодёжной сборной России. — RT) я созвонился, у него остаётся Игнатьев. Наш медицинский штаб сейчас изучает вопрос с тестами, потому что те, что мы делали после этого, дали отрицательный результат», — объяснил Черчесов.

Стоит отметить, что возможность экстренно доукомплектовать состав представилась потому, что обе национальные команды тренируются на базе в Новогорске и проходят одинаковые тесты. В противном случае Черчесову пришлось бы обходить имеющейся у него обоймой футболистов.

«Мы раньше о коронавирусе не думали. Я на этой базе с 14 лет во всех сборных играл… Мы на соседних полях с молодёжкой работаем. Иногда смотрю, как молодёжь тренируется. С Галактионовым мы на связи. Можем друг друга поддержать. Не хотелось выдёргивать игроков из молодёжки, но получилось вот так. Галактионову удачи в предстоящих матчах», — сказал Черчесов.

Сборная России уже не в первый раз сталкивается с серьёзными проблемами из-за коронавируса. Так, месяц назад дружина Черчесова также была вынуждена компенсировать отсутствие в составе футболистов, сдавших положительные тесты на COVID-19. Тогда наставник не смог рассчитывать на Марио Фернандеса, Георгия Джикию и Маринато Гилерме. А в преддверии встречи с Молдавией от коллектива был отцеплен Антон Шунин.

«Тест, к которому ты никакого отношения не имеешь, показывает, что у тебя кто-то выбыл. Если бы это были мышцы, то сказал бы, что мы что-то не так сделали. А так мы планируем свою работу. Мы не в состоянии контролировать тесты. Лесовой, Заболотный и Ерохин так вчера тренировались... А потом говорят, что они больны. Караваев вон не мог догнать Заболотного», — признался Черчесов.

Также вопросы коснулись и отсутствия в составе сборной одного из её лидеров — Артёма Дзюбы. В связи с ситуацией вокруг нападающего «Зенита» Черчесов принял решение не вызывать его на ноябрьские матчи и тем самым не только оградил спортсмена от повышенного внимания, но получил возможность поэкспериментировать с составом. При этом наставник не стал раскрывать карты относительно того, изменится ли игровая схема в отсутствие основного форварда и кто наденет капитанскую повязку.

«У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов удачно влился в команду. У нас ещё сегодня день. Будем ещё соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый привносит что-то своё. Надо давать возможность себя проявлять», — заявил Черчесов.

В целом ещё до возникновения ситуации с Дзюбой состав сборной России на грядущие матчи можно было назвать экспериментальным. Встреча с Молдавией может стать дебютной не только для вышеупомянутого Лесового, но также Игоря Дивеева, Романа Евгеньева, Дмитрия Живоглядова, Ивана Облякова и Константина Кучаева.

Так, Черчесов поделился своим впечатлением от новобранцев и подчеркнул, что каждому футболисту нужно определённое время на адаптацию в национальной команде.

«Опыт подсказывает, что кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже себя обретает. Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня видно, что наш футболист. Время необходимо. Караваев был на первом сборе... Сейчас изменился. Понял, поговорили, сделал, позвонили. Игроки вливаются. Иногда человек хорошо играет в клубе, но его не видим в сборной. Иногда они некоторое время некомфортно себя чувствуют. А кто-то вообще не вливается. Но мы после первых неудач не ставим крест на игроке», — заверил специалист.

Говоря о будущем сопернике, Черчесов особо обратил внимание на фигуру главного тренера команды Молдавии Энгина Фырата. Наставник известен по работе в Турции и Иране, а на заре карьеры успел поработать ассистентом в немецких клубах «Айнтрахт» и «Рот-Вайсс».

«Я знаком с их тренером, он тоже немецкоговорящий. Видели несколько игр молдован: и с французами, и с исландцами. Знаем их систему. Они вызвали нескольких опытных игроков. Жалко, что не будет зрителей. Это и их беспокоит, и нас. Разобрали вчера нашу игру с Турцией. Моменты, которые должны дать пищу для размышлений. Игроки видели хорошие действия и не очень. Естественно, смотрели немного и Молдавию. По прилёте посмотрим ещё, дадим полную информацию футболистам», — сказал наставник.

При этом Черчесов отметил, что встреча с Молдавией не уступает по значимости играм Лиги наций, а также объяснил, каким образом будет комплектовать состав на контрольный матч.

«Кто завтра будет лучше готов, тот и будет на поле. Кто-то играет в Лиге чемпионов несколько недель подряд, кто-то меньше. И Черышев, и Миранчук игровую практику получают. Поэтому максимально правильно надо подготовиться. К каждой игре будем конкретно подходить. Если условный Караваев будет готов, то будет играть. Нет — не будет», — сказал Черчесов.

При этом специалист ответил, как оценивает игровую форму Дениса Черышева и Алексея Миранчука, а также поделился мнением о последних результатах легионеров «Валенсии» и «Аталанты».

«Черышев сыграл с «Реалом» с первых минут. Они выиграли 4:1. Он приехал в намного лучшем состоянии, чем на тот сбор. Алексей вышел на 30 минут последних. Принёс команде ничью, забив великолепный мяч. Но клубы — это клубы», — заключил наставник.