Гендиректор «Сочи» считает ошибочным результат теста на коронавирус у Заболотного

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Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что в сборной России по футболу при тестировании на коронавирус был выявлен сомнительный результат у форварда сочинской команды Антона Заболотного.
Гендиректор «Сочи» считает ошибочным результат теста на коронавирус у Заболотного
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Думаю, что у них получился ошибочный результат, поскольку Антон уже переболел, у него есть антитела. Недавно мы сдавали тест, у него был большой показатель. Он не мог сейчас так взять и заболеть. Мне кажется, что там какая-то ошибка, с которой они в ближайшее время разберутся. Ошибки в тестах возникают, они неидеальны. Сегодня-завтра разберутся, и появится какая-нибудь информация. У нас в команде переболели все, потому такая новость для меня стала неожиданной. Я не слышал, чтобы Заболотного сейчас отзывали из сборной. Какой смысл? Он сдавал, всё было нормально, антитела есть. Скорее всего, в УЕФА всё перепроверят и решат», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Ерохин, Заболотный и Лесовой получили сомнительные результаты теста на коронавирус.

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