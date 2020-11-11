Ерохин, Заболотный и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус

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У полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового, а также нападающего Антона Заболотного подозрение на коронавирус.
Ерохин, Заболотный и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Эту информацию подтвердили в пресс-службе сборной России. Все три игрока не принимают участие в заключительной тренировке команды на базе в Новогорске перед вылетом в Кишинёв. В настоящий момент решается вопрос об их участии в предстоящем контрольном матче с Молдавией и встречах с Турцией и Сербией в рамках Лиги наций.

Остальные подопечные Станислава Черчесова занимаются в общей группе.

Ранее стало известно, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил вызов в сборную.

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